Nocera Inferiore:nasconde in casa hashish, cocaina e marijuana, arrestato 28enne In azione i carabinieri del posto durante un controllo del territorio

Questa mattina i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, dopo una perquisizione svolta durante un servizio di controllo del territorio avrebbero trovato, a casa dell'indagato 80 grammi di hashis, 11 di cocaina, 10 di marijuana, suddivisi in dosi e materiale per il confezionamento.