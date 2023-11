Salerno, paura a Lungomare: camion dei rifiuti si ribalta, ferito il conducente L'uomo ha accusato un malore prima dell'incidente

Paura questa mattina a Salerno per un incidente avvenuto a Lungomare Marconi, nella zona orientale della città. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo della nettezza urbana si è ribaltato, finendo fuori strada. Nell'impatto ha travolto una ringhiera ed un palo della segnaletica che si trovavano sul marciappiede. Il conducente è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo ferito, i sanitari del 118 ed un'auto della Guardia di Finanza. Sul posto anche il personale dell'associazione "Strade Sicure" che ha provveduto a ripristinare la viabilità e le condizioni di sicurezza lungo l'arteria. Da quanto si apprende pare il conducente abbia accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo finire fuori strada.