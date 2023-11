Nas sequestrano i video choc sul Ruggi andati in onda sul canale La7 Si indaga per ricostruire la vicenda

I carabinieri dei Nas di Salerno sono stati negli studi del canale La7 per acquisire i video girati all'interno dell'ospedale Ruggi d'Aragona che immortalano pazienti legati alle barelle o abbandonati per giorni al pronto soccorso.

I militari hanno raccolto informazioni per appurare le veridicità di quanto andato in onda nella trasmissione PiazzaPulita. Una situazione di difficoltà da anni denunciata da sindacati e associazioni che chiedono un intervento rapido per garantire il diritto di cura degli ammalati.