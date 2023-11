Incidente fra due auto in via Degli Etruschi a Salerno: un ferito Sul posto carabinieri e il personale di Strade Sicure

Ancora un incidente in città. Intorno alle 6.30 di questa mattina, in via degli Etruschi, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate due auto, una Land Rover ed una Smart.

Ad avere la peggio, una persona a bordo di una delle vetture coinvolte, ferita, tuttavia in modo non grave, e trasportata in ospedale per accertamenti. Illeso, invece, l'altro conducente.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunto anche il personale di Strade Sicure per il ripristino della viabilità. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.