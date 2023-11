Salerno, rapinano armati di pistola l'Eurobet di Pastena: caccia ai 2 malviventi Portati via 5mila euro, dopo aver minacciato i dipendenti del centro scommesse

Paura nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Pastena, a Salerno. Due uomini, con il volto coperto e armati, sono entrati all'interno del centro scommesse Eurobet, in via Giovan Battista Amendola. Nell’agenzia hanno minacciato con una pistola i dipendenti facendosi consegnare il denaro in cassa, 5mila euro, per poi scappare via indisturbati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della polizia che hanno effettuato i rilievi, sentito i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza del locale che potranno fornire ulteriori dettagli per le indagini. La squadra mobile si sta occupando del caso, è caccia ai due malviventi.