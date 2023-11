Salerno: ladri tentano il furto in un centro estetico della zona orientale Hanno infranto la vetrina ma si sono trovati davanti un muro. Indagano i carabinieri

Criminali ancora in azione nella notte a Salerno, in via Fiume. Malviventi hanno forzato la saracinesca e rotto la vetrina di un centro estetico cercando di introdursi nell'esercizio commerciale alla ricerca di denaro ma si sono trovati un muro di fronte e hanno dovuto desistere, fuggendo via.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno che indagano sul caso. I militari hanno acquisito il filmato di videosorveglianza del vicino ufficio postale. Il mese scorso era stato preso di mira dai ladri proprio il tabacchi a pochi metri dal centro estetico.

Paura e apprensione tra residenti e commercianti della zona.