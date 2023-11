Incidente stradale nella notte a Salerno: auto finisce contro 2 vetture in sosta E' successo nei pressi del Teatro Verdi

Ancora un incidente nella curva nei pressi del teatro Verdi di Salerno.

E' successo nella tarda serata di ieri. Il conducente di un’auto, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo della vettura, tamponandone altre due in sosta. Illese le persone presenti all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori di “Strade sicure” per i rilievi del caso. E' lo stesso punto dove morì una giovane straniera mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.