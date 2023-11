Salerno, sorpreso con la droga in casa: arrestato I militari hanno rinvenuto 8 grammi di crack, soldi e un bilancino di precisione

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, L.A. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari a seguito di perquisizione domiciliare lo hanno trovato in possesso di crack, suddiviso in dosi, per un peso complessivo di 8 grammi. Inoltre l'uomo aveva anche un bilancino di precisione, un telefono cellulare utilizzato verosimilmente per i traffici illeciti e 1140 euro in contanti.