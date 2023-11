Roccapiemonte, sorpreso con merce rubata: arrestato 39enne di Castel San Giorgio L’uomo è stato trovato in possesso di merce trafugata da due attività

A Roccapiemonte, nella nottata di giovedì 9 novembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, hanno arrestato, in flagranza di

reato, per furto aggravato, un 39enne di Castel San Giorgio. I militari, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto alla microcriminalità e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare l'indagato, rinvenendo, nell'auto su cui viaggiava, merce varia per un valore di alcune centinaia di euro, risultata trafugata poco prima da due attività commerciali. L'uomo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.