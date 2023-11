Incidente in centro a Salerno: violento scontro tra due auto Feriti i conducenti delle vetture, portati all'ospedale di Salerno

Ancora un incidente stradale questa notte a Salerno, è accaduto, per cause ancora da chiarire, lungo Corso Garibaldi, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Diaz. Violento l'impatto, gravi i danni alla due vetture.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d’Aragona, le loro condizioni non sono serie. Intervenuti anche gli uomini di Strade Sicure che hanno messo in sicurezza l'arteria. Si tratta dell'ennesimo sinistro in città.