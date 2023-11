Beccato con 141 gr di hashish: in manette un uomo a Salerno Arrestato lo scorso 10 novembre dai carabinieri

Lotta alla droga a Salerno: sono scattate le manette per P.S. arrestato, lo scorso 10 novembre, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In azione i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 141 grammi di hashish già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.