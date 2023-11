Ruba dei gioielli ad un'anziana: arrestato dai carabinieri Il ladro avrebbe detto alla donna di pagare per evitare l'arresto del figlio

Il 10 novembre i carabinieri della stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della procura, nei confronti di P.L., per il reato di furto con strappo. Per l'accusa l'uomo, lo scorso settembre, avrebbe raggirato un'anziana salernitana dicendo di essere delle forze dell'ordine. Avrebbe detto alla donna di poter evitare l'arresto del figlio che aveva un debito di 4mila euro se lei avesse consegnato quella somma. L'anziana si sarebbe così convinta a portare dei gioielli, accompagnata dal truffatore, lungo la strada della caserma, monili contenuti in un contenitore che l'uomo le avrebbe rubato per poi fuggire via.