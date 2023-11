Pesca vietata di datteri di mare, blitz della guardia costiera Recuperati esemplari di mollusco raccolti illegalmente

Datteri di mare raccolti illegalmente, scatta il sequestro della guardia costiera di Salerno. I militari hanno individuato un pescatore abusivo che prelevava la specie protetta.

Le modalità di raccolta sono particolarmente impattanti per l'ambiente, dal momento che viene praticata mediante l’utilizzo di martelli pneumatici e altri attrezzi a percussione, attraverso i quali il mollusco, che impiega tempi lunghissimi per crescere, viene estratto a seguito della frantumazione della roccia in cui vive.

Un procedimento che culmina, di fatto, con la distruzione dell'intero habitat. La capitaneria di porto ha recuperato diversi esemplari di molluschi e denunciato il trasgressore.