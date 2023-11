Angri, scontro tra auto e scooter: due feriti portati in ospedale Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica

Incidente stradale nella serata di ieri nell'Agro, ad Angri. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, uno scooter e un'automobile. Due giovani sono rimasti feriti. Lo schianto si è verificato in via Satriano. I malcapitati sono stati soccorsi da personale del 118 e trasferiti in ospedale a Nocera Inferiore. Hanni riportato diversi traumi. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.