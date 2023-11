Salerno: 50enne ubriaco cerca di strangolare la sua ex, arrestato In azione i carabinieri, è successo nel Rione Carmine

Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì in un’abitazione del rione Carmine, a Salerno, a darne notizia Il Mattino. Un uomo, originario della Romania senza fissa dimora, in preda ai fumi dell'alcool, era entrato di nascosto in casa della sua ex compagna.

La donna spaventata si era chiusa in camera da letto, dal momento che il 50enne l’aveva prima minacciata e poi aggredita verbalmente e fisicamente, cercando di strangolarla. A salvarla l'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato lo straniero.