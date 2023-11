Pistola con colpo in canna nella sella del motorino, 54enne arrestato A casa dell'uomo i finanzieri hanno scoperto anche 7 pugnali

Lo hanno sorpreso alla guida dello scooter con una pistola nel sottosella, con colpo in canna e con matricola abrasa. La guardia di finanza della tenenza di Sapri ha arrestato un uomo, durante un'attività di controllo del territorio nel comune di Celle di Bulgheria.

I militari hanno esteso le verifiche anche presso l'abitazione dell'uomo, trovando ben 7 pugnali di varie dimensioni. Tutti detenuti illegalmente.

Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e porto di arma clandestina: aveva anche diversi precedenti, tra cui stalking. Al termine del giudizio per direttissima, per il 54enne è scattato l'obbligo di dimora.