Schiacciato da un trattore: gravi le condizioni di un 64enne L'incidente nei campi ad Oliveto Citra, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Salerno

Sono gravi le condizioni del 64enne di Oliveto Citra rimasto vittima di un incidente nei campi, in via Carsedonia. L'uomo, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del trattore che stava guidando, ribaltandosi e restando schiacciato. Alcuni testimoni hanno allertato i soccorsi. Il malcapitato è stato condotto in eliambulanza presso all’ospedale “Ruggi D'Aragona” di Salerno, dove si trova ricoverato.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto successo.