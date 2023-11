Rinascita fiume Sarno: sequestrata un'area di 1000mq e 900 tonnellate di rifiuti Nel mirino una ditta specializzata nel recupero di rifiuti metallici, deferiti i responsabili

Ancora un sequestro di rifiuti nel bacino Sarno nell'ambito della campagna dei controlli tesi alla rinascita del Fiume. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Salerno hanno sequestrato un'area di 1000 metri quadrati presso la quale sono state scoperte 900 tonnellate di rifiuti metallici.

Sotto la lente d'ingrandimento una ditta che esercita l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti prevalentemente metallici.

Le verifiche, condotte con l'ausilio di personale tecnico del Dipartimento Provinciale di Salerno dell'Arpac, hanno fatto emergere che i rifiuti lavorati nell'opificio erano stoccati in luoghi non autorizzati ed erano presenti in quantità molto superiore rispetto a quelle consentite.

Di qui il sequestro dell'area e dei rifiuti presenti. I responsabili sono stati deferiti per le violazioni del Testo Unico Ambientale.