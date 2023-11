Rubano gasolio da un escavatore: arrestati 4 ragazzi salernitani Il colpo messo a segno in un cantiere a Maratea, Potenza

Sono salernitani i 4 ragazzi arrestati per furto aggravato in concorso dai carabinieri a Maratea, in provincia di Potenza. Avrebbero portato via gasolio da un escavatore. I militari avrebbero beccato i giovani, di età compresa tra i 19 ed i 22 anni, in località Acquafredda dove, approfittando del buio e dopo aver forzato il serbatoio, stavano asportando il gasolio.

I carabinieri stavano sorvegliando il cantiere da tempo perché già si erano verificati episodi analoghi, a danno dei mezzi parcheggiati di proprietà di una ditta siciliana vincitrice di un appalto per l'ammodernamento della statale. I ragazzi, vistosi scoperti, hanno tentato la fuga a bordo di due auto ma sono stati fermati dai militari e arrestati. Nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nelle vetture rinvenute e e sequestrate 6 taniche piene di carburante, per oltre un quintale.