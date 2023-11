Pioggia e forte vento a Salerno: diversi alberi caduti in città Un arbusto si spezza nel rione Petrosino e finisce su un'auto, paura anche nei pressi del Crescent

Il forte vento che sferza su Salerno sta causando diversi danni in città. Tante le chiamate per interventi ai vigili del fuoco per rami spezzati, alberi caduti segnali divelti nel capoluogo. Paura nei pressi del Crescent dove, stamattina, un grosso ramo si è spezzato finendo sulla carreggiata, nessuno è rimasto ferito fortunatamente, sul posto le guardie ambientali.

Situazione analoga a Rione Petrosino qui il vento ha spezzato un albero che ha colpito una vettura in sosta.

Permane l'allerta meteo diramato dala Protezione Civile della Regione Campania per i venti forti settentrionali che spireranno su tutto il territorio sin dal primo mattino e permarranno per l’intera giornata di oggi.

Sono possibili ancora raffiche nelle zone costiere con mare agitato. Su tutto il territorio campano vi è stato un calo termico con abbassamento delle temperature con possibili nevicate sopra i 900 metri.