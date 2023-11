Salerno, in carcere con la droga per il marito: arrestata La donna è finita ai domiciliari, Del Sorbo: "Nonostante le carenze si garantisce la sicurezza"

Nuovo blitz anti-droga nel carcere di Salerno dove una donna è stata trovata in possesso di hashish che avrebbe dovuto consegnare al marito. La scoperta è stata fatta grazie all'impiego dlele unità cinofile all'interno della casa circondariale di Fuorni. La donna, arrestata, è finita ai domiciliari. Agli agenti protagonisti dell'intervento è andato il plauso da parte di Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. "Un applauso al reparto colloqui - spiega Del Sorbo - che nonostante le poche unità in servizio lavora sempre con dedizione. Oramai si combatte quotidianamente una guerra per i continui tentativi di introduzione di droga all'interno delle carceri però nonostante la cronica carenza di organico presso l'istituto di Salerno si riesce comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".