Atti persecutori nei confronti della fidanzata, 22enne ai domiciliari L'ex compagna lo aveva denunciato per le continue molestie

I carabinieri della stazione di Amalfi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un 22enne del posto.

Il giovane era stato denunciato a più riprese dalla ex fidanzata: il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari per le continue molestie di cui il 22enne si sarebbe reso protagonista.