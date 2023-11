Lotta allo spaccio di droga: arrestati una donna ad Eboli ed un uomo a Salerno Nuovi controlli da parte dei carabinieri

Lotta allo spaccio di droga a Salerno e in provincia. Nuovi controlli e arresti da parte dei carabinieri.

In manette una donna ad Eboli

Beccata mentre spacciava, è arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli una donna, I.V. le sue iniziali. Le manette sono scattate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna, una volta fermata, è stata trovata in possesso di 13,27 grammi di hashish suddivisa in dosi.

Arrestato un uomo a Salerno

Nella giornata del 27 novembre sono scattate le manette anche per L.V. arrestato, dai carabinieri di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato beccato in possesso di 10 gr di hashish, 1 gr di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.