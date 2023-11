Prostituzione in un locale a Capaccio, assolti una donna e tre carabinieri La sentenza del Tribunale. Il titolare del club già condannato con rito abbreviato

Erano accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di donne straniere, sono state assolte per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del Tribunale di Salerno per quattro persone – una 54enne di nazionalità ucraina e tre carabinieri – chiamate in causa da una indagine su fatti che si sarebbero verificati a Capaccio dal 27dicembre del 2010 ad ottobre del 2011 nel 'Dolce vita night club' .

Un locale di cui era gestore un quinto imputato già condannato con rito abbreviato a 2 anni e 6 mesi. Assolti invece, al termine del processo, gli altri quattro, difesi dagli avvocati Claudio Fusco, Giovanni Concilio, Graziano Barbato, Vincenzo Speranza, Giuseppe Gugliucci.