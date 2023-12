Scoperto con quasi mezzo chilo di hashish: un arresto a Roccadaspide In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Sorpreso dai carabinieri con mezzo chilo di hashish, arrestato un uomo a Roccadaspide.

I.M., queste le sue iniziali, è stato fermato la sera del 30 novembre dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli e delle Stazioni di Capaccio Scalo a Roccadaspide.

Nel corso nel controllo in località Fonte l'uomo è stato trovato con circa 480 grammi di hashish, suddiviso in 5 panetti. La sroga è stata sequestrata e l'uomo arrestato, il flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.