Minaccia di morte la moglie: arrestato dai carabinieri Il 50enne avrebbe tentato di entrare in casa della donna danneggiando la porta

Minaccia di morte la moglie, in azione i carabinieri. E' successo lo scorso 2 dicembre a Cava de' Tirreni, dove è militari hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne per il reato di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Secondo l'ipotesi accusatoria l'uomo avrebbe tentato di accedere nell'abitazione della donna danneggiando la porta di ingresso e dicendo di volerla uccidere. L'indagato è stato portato in carcere a Fuorni.