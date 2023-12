Furto in gioielleria nel Vallo di Diano, arrestati un uomo e una donna Avrebbero portato via un rotolo con gioielli e oggetti d'oro

Un uomo e una donna arrestati per furto in una gioielleria a Teggiano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lagonegro - su richiesta della procura.

Gli indagati sono un 35enne e una 33enne di Zagarolo, a Roma: dovranno rispondere di furto con destrezza. Secondo i militari sarebbero gli autori del furto messo a segno a Teggiano: dopo aver distratto il titolare dell'attività, i due avrebbero portato via un rotolo di gioielli e oggetti d'oro. Entrambi sono stati condotti in carcere.