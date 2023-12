Incendio in una casa a Maiori, muore il ragioniere 78enne Antonio Civale Il dolore dell'amministrazione comunale: Ci ha lasciato un professionista stimato e padre amorevole

Tragedia a Maiori dove, nella tarda serata di ieri, un vasto incendio è divampato in un appartamento situato al piano terra, sul lungomare cittadino. Erano da poco passate le 22 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto l'abitazione, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Una volta spento il rogo, i caschi rossi si sono introdotti all'interno della casa, dove hanno rinvenuto il cadavere di un ragioniere del posto di 78 anni, Antonio Civale.

Il corpo dell'uomo è stato trovato carbonizzato, sdraiato sul letto. Potrebbe essere morto nel sonno senza accorgersi di quanto stava avvenendo. Su quanto accaduto sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri. Stanto a quanto si apprende, l'incendio potrebbe esser stato causato da un un corto circuito.

Il dolore dell'amministrazione comunale

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando. Anche l'amministrazione comunale di Maiori ha affidato ai social un messaggio di dolore:

"La nostra comunità si è svegliata sgomenta per una notizia terribile. Antonio Civale non è più tra noi. Da sempre impegnato nella vita politica e sociale della nostra Città, ci ha lasciato un professionista stimato e padre amorevole nel più triste ed inspiegabile dei modi.

Di lui porteremo sempre con noi il ricordo di quando, in un passato non troppo lontano, animava le estati maioresi nello storico bar Santa Rita, lo stesso luogo da dove il destino ha voluto che salutasse per l'ultima volta la sua amata Maiori.

Per la dolorosa perdita, l’amministrazione comunale esprime tutta la vicinanza ai familiari e al Sindaco Antonio Capone.

Buon viaggio Ragioniere".