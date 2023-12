Tragedia sul raccordo Sicignano-Potenza, auto contro bus: due morti Le vittime sono un uomo e una donna originari di Pomigliano d'Arco

Tragedia della strada in provincia di Salerno: ieri sera, sul raccordo Sicignano degli Alburni-Potenza, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e un autobus.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Buccino. L'impatto è stato violentissimo ed è costato la vita ad un uomo e una donna: le vittime erano originarie di Pomigliano d'Arco.

Sull'arteria teatro del sinistro erano in corso dei lavori. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti - oltre ai sanitari del 118 - la polizia stradale ed il personale Anas. Gravi disagi alla circolazione, mentre la procura ha aperto un'inchiesta.