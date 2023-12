Prodotti illegali, sequestrati circa 65mila articoli dalla guardia di finanza Molti erano addobbi di Natale: i controlli a Cava, de' Tirreni, Angri e Agropoli

Intensificati anche a Salerno i controlli nelle attività commerciali in concomitanza con le festività natalizie, per togliere dal mercato prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi.

Le fiamme gialle di Cava de' Tirreni e Agropoli hanno individuato vari esercizi commerciali nei due centri - oltre ad Angri - che avevano sugli scaffali merce irregolare.

Numerosi prodotti, infatti, non rispondevano ai requisiti previsti dal Codice del consumo. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 65mila prodotti - di cui oltre 11mila relativi ad addobbi natalizi -, mentre per i titolari delle attività è scattata la multa e la segnalazione alla Camera di commercio di Salerno.