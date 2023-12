Salerno, ennesimo incidente all'incrocio delle Poste: è il terzo in 20 giorni Sos delle associazioni: "Installare impianti luminosi per segnalare quel punto critico"

Ennesimo incidente stradale a Salerno lungo Corso Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con le Poste centrali. Un punto storicamente critico e nel quale, soltanto a dicembre, si sono verificati tre incidenti, tutti accomunati dalla stessa dinamica. Fortunatamente, anche stavolta, le persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato gravi ferite. Hanno riportato seri danni, invece, le due auto che si sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed i militari della Guardia di Finanza.

Come spesso accade, una delle due è finita sul marciapiede sinistro. In più di una circostanza i residenti hanno chiesto l'intervento delle istituzioni per regolamentare al meglio la viabilità in quel punto critico della città di Salerno.

L'associazione Strade Sicure (intervenuta stanotte per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare la viabilità), attraverso i suoi rappresentanti Stefania Romano e Gerardo Postiglione ha lanciato l'allarme. "A seguito dell'ennesimo sinistro accaduto questa notte bisogna sensibilizzare le autorità preposte all'installazione di impianti luminosi posti almeno a 500 metri dall'incrocio in successione. Illuminando così fortemente, si segnala anche a chi non è della città dell'imminente crocevia", l'appello di Strade Sicure. "Ovviamente è sempre la velocità che in città in tutte le ore del giorno prevale sugli automobilisti a danno di pedoni e motoveicoli. Chiediamo che anche i pedoni, soprattutto in queste giornate di mobilità estrema, rispettino le regole degli attraversamenti".