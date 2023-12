Grave incidente nella notte a Salerno: ragazzo in prognosi riservata Coinvolti nello scontro uno scooter ed un’auto

Ancora un grave incidente a Salerno. Un violento scontro si è verificato, questa notte, a Torrione, coinvolti uno scooter ed un’auto. Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati in via Vittorio del Re. Ad avere la peggio è stato il giovane che viaggiava in sella al mezzo a due ruote che, dopo l’impatto, è stato scaraventato sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il ragazzo all'ospedale “Ruggi” di Salerno. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata.

Ad intervenire anche il personale di “Strade sicure” e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.