Salerno, maxi sequestro di profumi e prodotti di bellezza illegali Sigilli ad oltre 110mila articoli provenienti dall'India e destinati ad una società napoletana

Maxi sequestro di profumi contraffatti al porto di Salerno: in azione la guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha passato al setaccio tra containers provenienti dall’India e destinati ad una società di distribuzione del napoletano.

All’interno oltre 110mila profumi e prodotti di bellezza illegali, che richiamavano note griffes della moda come Jean Paul Gaultier, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera e Paco Rabanne.

Le verifiche sono continuate in un magazzino di Palma Campania, con migliaia di altri prodotti già pronti per essere spediti e venduti in tutta Europa. Il responsabile della società è stato segnalato alla procura per importazione e commercio di prodotti contraffatti.