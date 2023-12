Paura nel Cilento, ragazzina colpita da un razzo accesso da un compagno La giovane non è in pericolo di vita ma è stata operata a Vallo della Lucania

Manca ancora una settimana a Capodanno ma, purtroppo, anche nel Salernitano la lista dei feriti per l'esplosione di botti si è già riempita. Nella serata di ieri ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica, una ragazzina è rimasta ferita per lo scoppio di un razzo. L'oggetto esplosivo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato acceso da un coetaneo che stava giocando con alcuni fuochi. Uno di questi ha colpito la ragazzina che è rimasta ferita in modo serio. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma si è reso necessario il trasferimento all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.