Salerno, tragedia nel giorno della vigilia: 83enne investita ed uccisa L'incidente è avvenuto in via Sciaraffia, la donna è morta sul colpo

Tragedia a Salerno nel giorno della vigilia di Natale. A perdere la vita è stata una donna di 83 anni, investita da un'auto in retromarcia. Il fatto è accaduto intorno alle 16, in via Sciaraffia, nei pressi del mercato di Torrione. L'anziana, che abita a pochi metri dal luogo dell'investimento, si era recata al supermercato. L'impatto non le ha lasciato scampo: è deceduta sul colpo nonostante i tentativi di rianimarla effettuati dai sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Salerno che hanno acquisito le immagini delle telecamere ed ascoltato diversi testimoni, tra cui anche il conducente dell'auto che ha investito l'anziana.