Salerno, risse e alcool in centro durante i brindisi della vigilia di Natale Diversi gli interventi delle forze dell'ordine

Momenti di tensione nella serata di ieri in centro a Salerno. I brindisi della movida in occasione della vigilia di Natale, complice il grande consumo di alcool sopratutto tra i giovanissimi, hanno creato diverse situazioni pericolose nel corso del tradizionale struscio.

Numerose le segnalazioni e richieste di intervento arrivate in poche ore alle forze dell'ordine per sedare risse e disordini in strada, tra la folla. Sono intervenuti sul posto polizia, vigili urbani e carabinieri che hanno riportato la situazione alla normalità garantendo la sicurezza di cittadini e turisti.