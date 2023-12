Spaccio di droga: arrestato un uomo a Salerno E' stato trovato in possesso di cocaina e 2.300 euro in contanti

Sono scattate le manette per G.G. L'uomo è stato arrestato, lo scorso 21 dicembre, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno, unitamente ad una Squadra di Intervento Operativo del X° Reggimento CC Campania di Napoli, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 3,23 grammi di cocaina nonché di 2.300 euro in contanti.