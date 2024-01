Capodanno, è di 7 feriti il bilancio per i botti a Salerno e provincia Il bilancio della questura: occhi, labbra e mani le parti del corpo più colpite

Nessuna vittima ma sette feriti, per fortuna non gravi: è il bilancio tracciato dalla questura di Salerno per la notte di Capodanno a proposito dei botti.

Due le persone soccorse a Salerno, 4 a Nocera Inferiore e un'altra (originaria di Palma Campania) a Sarno.

Un 50enne ha riportato un trauma all'occhio a causa dell'esplosione di un petardo all'altezza del volto, ed è stato curato dai medici del reparto di oculistica dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

Per gli altri feriti, invece, scottature o lesioni alle mani o al volto.