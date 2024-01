Nocera Inferiore: sorpreso in casa con cocaina, arrestato L'attività è stata eseguita dai carabinieri del Reparto Territoriale

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato, G.G., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, hanno rinvenuto 3 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento e la somma di 580 euro in contanti ritenuta dagli investigatori provento dell'attività di spaccio. L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere a Salerno.