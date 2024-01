Violenza donne: aggrediscono le compagne, 2 arresti nel salernitano E' successo a Roccadaspide e a Capaccio Paestum

Due donne aggredite dai propri compagni, in due distinte occasioni, è successo nel Salernitano. A Roccadaspide il primo gennaio, i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno arrestato, in flagranza, per atti persecutori e lesioni personali, un uomo, C.P. le sue iniziali, che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe aggredito la compagna.

A Capaccio Paestum, invece, nella notte del 31 dicembre, i militari dell'Arma delle Stazioni di Capaccio Scalo e di Matinella hanno arrestato, in flagranza, per maltrattamenti in famiglia, A.P. anche lui avrebbe aggredito la compagna.