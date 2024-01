Non rispetta i divieti imposti dal giudice e torna a casa: arrestato L'uomo ha continuato a perseguitare la sorella e il padre

A Roccadaspide il 29 dicembre scorso i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato F.C. per atti persecutori nei confronti della sorella e del padre, entrambi conviventi. L'uomo è già sottoposto al "divieto di avvicinamento alla persona offesa" e "allontanamento dalla casa familiare". Avrebbe violato le disposizioni imposte dal giudice presentandosi in casa dei suoi parenti.