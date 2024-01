Salerno, notte di follia in piazza San Francesco tra spari e raid vandalici Indagini in corso sul ritrovamento di un bossolo dinanzi al liceo "Tasso"

Notte di Capodanno all'insegna della follia in piazza San Francesco a Salerno. Ingenti i danni provocati da una banda di vandali che hanno distrutto una cabina telefonica e divelto i cestini. Non contenti hanno preso di mira anche la sede dello storico liceo “Torquato Tasso” ed i locali del comitato di quartiere San Francesco che si trova nell'omonima piazza. Ma il fatto più inquietante è legato al ritrovamento di un bossolo sulle scale dell'istituto scolastico. Materiale che è stato acquisito dagli agenti della Polizia Scientifica che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Più volte i residenti della zona hanno denunciato uno stato di totale abbandono. Un grido rivolto anche dai rappresentanti del comitato di quartiere che ha ribadito la necessità di aumentare la sicurezza in piazza San Francesco.