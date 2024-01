Beccato con hashish e marjuana: arrestato in flagranza dalla polizia a Salerno L'uomo sorpreso dalla polizia con droga e denaro

Beccato con hashish e marijuana, arrestato dalla polizia A.A., queste le sue iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo sarebbe stato individuato in possesso di 30 grammi di droga, denaro in contanti e telefoni cellulari.