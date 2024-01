Salerno: agente della polizia municipale ferita dopo un incidente Era sul posto per dei rilievi. I sindacati: "Importanti i presidi di sicurezza per i lavoratori"

Agente Polizia Locale ferita a Salerno dopo un incidente.

L’operatrice di Polizia Locale era giunta sul posto per effettuare i rilievi di un sinistro stradale ma, nel corso delle verifiche, è stata ferita da una vettura in transito.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che hanno trasferito la malcapitata al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”: per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

“Il lavoro di presidio del territorio svolto dalla Polizia Municipale è svolto spesso in condizioni a complicate e di precaria sicurezza, e i lavoratori sono soggetto a numerose variabili che spesso mettono a repentaglio la loro salute e incolumità. Alla lavoratrice ferita auguriamo una pronta guarigione, e ribadiamo come Funzione Pubblica CGIL Salerno quanto sia importante che agli operatori vengano messi a disposizione tutti i presidi di sicurezza, e le condizioni di lavoro necessarie per garantire l’assistenza ai cittadini che ogni giorno si rivolgono alla Polizia Municipale salernitana”.