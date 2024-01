Tormenta i genitori: i carabinieri arrestano un 21enne E' successo a San Marzano Sul Sarno

A San Marzano sul Sarno il 7 gennaio scorso i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato, un 21enne del posto per maltrattamenti in famiglia. Vittime i genitori conviventi. A presentare denuncia sono stati proprio il padre e la madre dell'indagato per porre fine alle continue vessazioni. Il 21enne si trova ora in carcere.