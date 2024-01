Salerno, neonato positivo alla cocaina: è affetto da meningite L'infezione è stata riscontrata dai medici del Ruggi: ora è grave al Santobono

E' affetto anche da meningite il neonato di 3 mesi che, a seguito di accertamenti effettuati nell'ospedale di Salerno, è risultato positivo alla cocaina. Il piccolo è arrivato nella giornata di ieri nell'ospedale di via San Leonardo ed è stato preso in carica dai medici del pronto soccorso pediatrico. Successivamente è stato trasferito nel reparto di Pediatria dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti. Il neonato aveva la febbre non molto alta ma i medici hanno notato sintomi che lasciavano presagire un'infezione. Sottoposto a Tac è stata riscontrata un'infezione del sangue - sepsi riconducibile a meningite - ed è stato trattato con antibiotico. L'equipe del reparto di pediatria ha chiesto anche una consulenza dell'infettivologo. Dopo essere stato messo in sicurezza, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al "Santobono" dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Dalle analisi delle urine effettuate al "Ruggi", però, è emersa la positività alla cocaina del neonato. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.