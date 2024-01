Furto nella notte in una farmacia di Cava de' Tirreni Caccia ai malviventi

A Cava de’ Tirreni nella notte tra mercoledì e giovedì un gruppo di malviventi si sono introdotti all’interno della farmacia Santa Sofia, in località Santa Maria del Rovo, dopo aver forzato la saracinesca con un flex. I ladri, una volta all'interno dell'attività, hanno portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa e poi sono fuggiti via.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti di polizia la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della farmacia che potranno fornire dettagli utili per risalire all'identità del malfattori.