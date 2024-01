Incidente stradale a Sala Consilina: muore 71enne Era rimasto ferito il 16 ottobre scorso, poi il ricovero all'ospedale Federico II di Napoli

Non ce l'ha fatta il 71enne di Teggiano rimasto ferito in un grave incidente stradale il 16 ottobre scorso a Sala Consilina. Per cause da chiarire aveva perso il controllo della sua vettura, finendo fuori dalla carreggiata.

Le sue condizioni sono parse fin da subito serie. L'uomo era ricoverato al Policlinico “Federico II” di Napoli. In un primo momento era stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Polla e al San Luca di Vallo della Lucania. Dopo tre mesi di lotta il decesso.

Le esequie si terranno domani nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano alle ore 11.00.