Rider investito e ucciso sui binari, la procura apre un'inchiesta Raffaele Acampora, 50 anni, stava consegnando cibo a domicilio

Lavorava come rider per una multinazionale del settore, specializzato nella consegna di cibo a domicilio. Raffaele Acampora, 50 anni, è stato investito e ucciso da un treno in corsa venerdì sera nei pressi di un passaggio a livello nel territorio di Scafati.

Originario di Sant'Antonio Abate, è stato travolto dal convoglio della Circumvesuviana tra le stazioni di San Pietro e Cangiano della tratta Torre Annunziata-Poggiomarino.

La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia scafatese.

"Valuteremo le eventuali responsabilità della società Eav, che, nonostante abbia concordato con noi alla fine di ottobre e su nostra convocazione i lavori da farsi proprio a questo tipo di passaggi a livello pericolosi e incustoditi, da quell'incontro non ha dato seguito agli interventi programmati. Se ci sono i presupposti per costituirci in giudizio lo faremo. Solidarietà e vicinanza alla famiglia", il commento del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti.