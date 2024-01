"Mamma vado a scuola", poi scompare: ore di angoscia in Cilento Si sono perse le tracce di Andrea Denise, 18 anni: l'appello dei familiari

"Vi prego aiutarmi a ritrovarla": è l'appello della mamma e dei familiari di Andrea Denise, la ragazza di 18 anni di Vallo della Lucania di cui si sono perse le tracce da questa mattina.

Cittadinanza rumena, era uscita come di consueto da casa per andare a scuola. Poi più nulla: i parenti non riescono a contattarla e nessuno sembra l'abbia vista.

I parenti hanno lanciato un appello sui social: bionda, alta un metro e 60, quando è scomparsa indossava giacca e pantaloni nera, con uno zaino viola/lilla.